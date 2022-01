Peste suina, Bucci: "Non si può chiudere tutto, serve una soluzione per l'outdoor" - Genova 24

Genova. “Banalmente, da domenica, non si potrà fare una passeggiata a forte Diamante e questo è solo un esempio”, il sindaco di Genova Marco Bucci commenta l’ordinanza del ministero della Salute legata alla peste suina africana e che riguarda parte del territorio savonese e genovese. “In queste ore tantissimi genovesi mi hanno scritto preoccupati perché non potranno frequentare i nostri boschi”, dice.

“Sicuramente c’è un problema di tipo sanitario e non è possibile sottovalutarlo ma non si può neppure bloccare tutto, fermare le attività outdoor, dobbiamo trovare delle soluzioni specifiche”.”Dobbiamo ancora leggere tutte le carte e riunirci con gli enti interessati per capire cosa si può fare ma qualcosa si deve fare – continua – per esempio consentire almeno le attività sportive come le escursioni, le passeggiate, la bicicletta e quelle che non abbiano rapporti diretti con gli animali”.

In teoria è di competenza della Regione la possibilità di stabilire deroghe all’ordinanza ma la difficoltà sarà legata all’esigenza di mantenere l’efficacia delle misure di contenimento.