Peste suina, altri 5 casi di cinghiali infetti: tre le carcasse trovate in provincia di Genova - Genova 24

Genova. Salgono a otto i casi di Peste Suina Africana tra Piemonte e Liguria, riscontrati in un’area di poche decine di chilometri dell’appennino ligure, al confine tra le province di Alessandria e Genova.

Ai tre casi di Peste suina africana, accertati su carcasse di cinghiali nello scorso weekend dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) e confermati dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (Cerep), se ne sono aggiunti altri cinque. I nuovi casi, come riporta l’agenzia Adnkronos, sono stati osservati nei comuni del versante piemontese, tre in quelli del versante ligure: un caso a Isola del Cantone, e due a Ronco Scrivia.

Ieri, intanto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa hanno inviato una lettera al premier Mario Draghi e al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli per chiedere che vengano stanziate risorse a sostegno dei comparti danneggiati dalle conseguenze della peste suina e dai provvedimenti per fronteggiarla, a cominciare dagli operatori del settore agricolo, mentre è attesa per domani la prima riunione della task force annunciata dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per fare il punto sulla situazione e ipotizzare un restringimento dell’area interdetta, oltre per formalizzare la richiesta di immediati sostegni economici per le categorie più colpite dalle restrizioni.

Anche il comune di Genova sarebbe al lavoro per trovare una quadra per i tanti luoghi limitrofi alle zone urbane considerati chiave per turismo e socialità e per i quali chiedere e arrivare ad una deroga: l’idea è quella di garantire “dei corridoi” percorribili in modo da non interrompere il flusso verso alcune destinazioni. Ma non solo: non si contano, infatti, le strade e le vie, soprattutto dei quartieri collinari o periferici, di fatto a diretto contatto con aree boschive, attraversate ogni giorno da persone per accedere alla propria abitazione. Per tutti queste zone l’ordinanza ministeriale rischia di chiudere di fatto le persone in casa. Ancora una volta.