Pegli, vandali nella sede di un'associazione dentro il parco di Villa Doria - Genova 24

Genova. Un nuovo episodio di vandalismo si è verificato nel parco storico di Villa Doria a Pegli nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. A subire gravi danni, questa volta, è stata la sede dell’Associazione di Speleologia Urbana, che gestisce la Torre e si trova all’interno del grande spazio verde pubblico.

A riportare la notizia è il gruppo consiliare di Italia Viva che ha raccolto la testimonianza dell’associazione presa di mira.

Approfittando delle impalcature messe in opere da alcuni mesi, in attesa che il cantiere si sblocchi e possa ripartire il più presto possibile, ignoti si sono introdotti nell’edificio e hanno fatto scempio di quello che trovavano, come testimoniato dai volontari dell’associazione.

In passato l’accanimento distruttivo aveva preso di mira i giochi dei bambini, le panchine, i cassonetti dell’immondizia, anche tramite lo scoppio di grossi petardi. P

Preso atto di questo atto vandalico e di come sia facile oltrepassare le recinzioni della villa, il capogruppo di Italia Viva nel Comune di Genova Mauro Avvenente, ha segnalato la situazione, “pericolosa anche per i deprecabili protagonisti di queste azioni”, all’assessore Pietro Piciocchi, chiedendo che “l’amministrazione dia le opportune disposizioni affinché vengano al più presto messe in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi di episodi analoghi”.