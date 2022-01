Pegli, aggredisce con un coltello uno studente allo skatepark: arrestato 14enne - Genova 24

Genova. A fine novembre ha aggredito con un coltello un suo coetaneo allo skate park di Pra’ per rapinarlo: gli ha chiesto i soldi e il telefono minacciandolo e al suo rifiuto lo ha spintonato e malmenato finché la giovane vittima non era riuscita a fuggire grazie all’intervento di altre persone presenti.

Anche l’aggressore era anche lui riuscito a dileguarsi ma i carabinieri sono riusciti a identificarlo: si tratta di un giovane studente, 14enne, residente in provincia di Genova, già conosciuto per analoghe segnalazioni di polizia, che, nel corso delle indagini, è risultato anche essere responsabile di atti persecutori nei confronti di un altro minore che da luglio era stato oggetto di minacce e vessazioni.

Il giovane era stato rintracciato in una comunità fuori provincia dove già si trovava dal dicembre in quanto indagato per un’altra rapina commessa a Milano.

Dopo la notifica del provvedimento di collocamento in comunità si era allontanato dalla struttura e il 13 gennaio i carabinieri lo hanno rintracciato presso la propria abitazione di Genova ed in ottemperanza ad un’ordinanza di custodia cautelare del tribunale dei minori che ha aggravato la precedente misura, è stato portato nel carcere minorile di Torino.