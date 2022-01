Pd, la sindaca Valentina Ghio corre (da sola) per la segreteria regionale del partito - Genova 24

Genova. E’ufficialmente candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico ma è anche l’unica, salvo sorprese dell’ultima ora. Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante, più volte indicata come colei alle quali il Pd ligure si sarebbe affidato per un rilancio d’immagine (e di sostanza) ha deciso di sciogliere del tutto le riserve.

E quindi, in vista del congresso regionale del 20 febbraio – un appuntamento che avrebbe dovuto svolgersi subito dopo le ultime elezioni regionali e che invece è stato continuamente rinviato – Ghio ha deciso di presentare i contenuti della sua proposta politica alla stampa con una conferenza stampa all’interno del Mercato Orientale di Genova. Un gesto già simbolico per un partito che vuole (di nuovo) tornare in mezzo alle persone. L’appuntamento, riservato ai giornalisti, è giovedì alle 15.

Sarò quindi lei a prendere le redini del Pd al posto del segretario uscente, Simone Farello, eletto nel 2019. E sarà lei quindi a collaborare con la segreteria provinciale del partito, retta da Simone D’Angelo, per indirizzare le strategie in vista della campagna elettorale per le comunali genovesi del 2022.

Che siano in primavera o siano rinviate a ottobre è comunque l’ora di trovare un nome che tenti di sfidare il sindaco Marco Bucci, ed è l’ora di stabilire una volta per tutti i perimetri dell’alleanza.