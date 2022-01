Passa col rosso, tenta la fuga a tutta velocità e trascina un vigile: automobilista denunciato - Genova 24

Rapallo. “Ha dell’incredibile quello che è avvenuto questa mattina”, commenta così il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, un episodio che si è verificato oggi nel centro della cittadina, di fronte alla chiesa di San Gervasio e Protasio, e che ha coinvolto un automobilista e un agente della polizia locale.

Infatti, come spiega Bagnasco “il video testimonia l’intervento di un agente nei confronti del conducente di un’autovettura che, dopo aver parcheggiato in mezzo alla strada, fatto resistenza ai controlli con violenza e superato un semaforo rosso, ha tentato di scappare a tutta velocità mettendo in grave pericolo i presenti”.

L’automobilista, un uomo di 50 anni, non residente a Rapallo, ha infatti parcheggiato la sua auto letteralmente in mezzo alla careggiata, causando code e traffico in un punto già di per sé molto caotico. Quando, dopo 20 minuti, è tornato a prendere l’auto ha trovato i vigili e il carroattrezzi pronti a portagliela via.

A quel punto il 50enne è andato su tutte le furie, ha discusso animatamente con i vigili e – spiega il sindaco – in preda ad un raptus ha gridato “Oggi vado in galera, va a finire che ammazzo qualcuno”.

“I vigili – prosegue il sindaco – non si sono fatti intimorire e gli hanno detto che ora spettava a lui pagare il carroattrezzi. Ma quando l’autista ha detto di non avere soldi con sé, il proprietario del carroattrezzi è salito a bordo della sua auto, pronto ad accompagnarlo al primo bancomat per ritirare i soldi e farsi così pagare”.

L’autista a quel punto, con il proprietario del carroattrezzi accanto, è ripartito superando il semaforo rosso in pieno, ha speronato una vigilessa, e non curante dell’altro vigile a lato del finestrino, ha proseguito dritto.

L’auto si è infine si fermata solo grazie all’intervento del proprietario del carroattrezzi, che essendo già bordo dell’auto, ha tirato il freno a mano.

Il sindaco poi aggiunge che: “l’agente infine è riuscito, in una frazione di secondo, a rimuovere la chiave dall’auto e a fermare l’autista con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”.

Poi il sindaco conclude: “A nome di tutta l’amministrazione comunale desidero ringraziare l’agente Mirko Vaccarezza, il Comandante Marco Delpero e l’intero corpo per la preparazione e l’impegno con cui, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Grazie di cuore anche al proprietario del carro attrezzi Gaetano Garisi che, dall’interno del veicolo è riuscito a tirare il freno a mano”.