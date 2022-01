Pandemia, ospedali nella fase 3: weekend momento della verità per capire se Voltri resterà Covid free - Genova 24

Genova. Che si tratti di pazienti entrati per patologie legate al covid o per pazienti che sarebbero comunque stati ricoverati e sono risultati anche positivi al Covid, resta il fatto che a oggi la Liguria è sul filo tra la fascia gialla e la fascia arancione per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto. Superata da un pezzo la soglia del 30% per i posti in area medica e con un 1% di margine per quanto riguarda il 20% delle terapie intensive, per la seconda settimana consecutiva, vede Genova come il territorio con maggiore incidenza di ricoverati rispetto alla popolazione, superando quel ponente ligure che per mesi ha trascinato la corsa della pandemia.

Al momento la sanità genovese è nella cosiddetta “fase 3” di preparedness, il termine che indica la capacità delle strutture ospedaliere di adeguarsi alle esigenze dovute al Covid, che scatta al superamento dei 352 posti letto occupati nell’area medica genovese (escluso il Gaslini).

All’ultimo bollettino disponibile i posti letto occupati a Genova sono oltre quella soglia, 408 per la precisione, suddivisi tra Galliera (137), San Martino (112) e Asl 3 (159, di cui 157 al Villa Scassi). Al Gaslini, che non rientra nel conteggio, ci sono 21 pazienti Covid. Tuttavia la situazione del San Martino, che potrebbe ospitare ancora una cinquantina di pazienti Covid senza troppe ripercussioni, sta consentendo ad Alisa di non far attivare per ora i 60 posti letto previsti dal piano anche all’ospedale Evangelico.

“Per struttura, quell’ospedale, diventerebbe totalmente Covid anche se di decidesse di destinare ai pazienti positivi una dozzina di posti letto – ha spiegato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – per questo sì, la direzione dell’Evangelico è pre-allertata ma al momento stiamo cercando di evitare che Voltri perda l’unico reale presidio covid free del ponente”. Il momento della verità sarà il fine settimana quando, di solito, ci sono meno dimissioni e quindi un sovraccarico ulteriore di ricoveri. “Siamo in una situazione di attesa, ma se dovesse servire abbiamo la possibilità”, conclude Toti.

Toti ha inoltre comunicato che domani verrà aperta a Savona “un’importante struttura di bassa intensità di cura, “La Riviera”, per dimettere dall’ospedale pazienti ancora in cura e positivi che hanno superato la fase acuta. Accanto a questa ci sarà anche la struttura gestita dalla protezione civile genovese in viale Cembrano per un totale di 100 nuovi posti letto dedicati al Covid.

“Attualmente San Martino, Galliera e Villa Scassi garantiscono una risposta efficace alla domanda sanitaria. Valutiamo in real time gli accessi e lo stato di saturazione negli altri ospedali per consentire all’Evangelico di rimanere covid-free il più a lungo possibile e garantire anche una risposta no-covid nel ponente genovese”, aggiunge il direttore di Alisa Filippo Ansaldi.

Angelo Gratarola, responsabile del Dipartimento Interaziendale regionale di emergenza – urgenza e direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale policlinico San Martino, aggiunge: “Mi auguro che il Ministero accolta quello che il Presidente diceva in termini di riconteggio. Noi, per esempio, siamo in fascia gialla ma conteggiamo malati che con il Covid non hanno nulla a che fare. Si tratta di pazienti che presentano una positività al test, ma sono ricoverati a vario titolo; il 30% circa in media intensità, quota che inizia a diventare intorno al 10-12% in terapia intensiva, ricoverati per ragioni del tutto diverse, senza alcun segno o sintomo correlato alla malattia da Covid. L’unico dato è rappresentato dalla loro positività e contagiosità, che ci porta a metterli in una terapia intensiva particolare, ovvero quella Covid, ma si tratta di pazienti che di fatto non sono rappresentativi dell’andamento della malattia e dunque non esprimono ciò che il Covid fa al sistema sanitario nazionale e regionale. Mi auguro che di ciò se ne possa discutere prossimamente”.

Ieri questo concetto è stato espresso anche la Fadoi, federazione nazionale dei medici internisti ospedalieri: “Negli ospedali liguri c’è una quota di ricoverati “con Covid” ma “non per Covid” che “crea gravi problemi gestionali e il rinvio di un numero rilevante di interventi chirurgici programmati”. E dei pazienti ricoverati per Covid, che di solito presentano un quadro clinico severo pur non richiedendo la terapia intensiva, il 60% risulta non vaccinato”.