Pallavolo, fermi fino a domenica 16 gennaio tutti i campionati regionali - Genova 24

Genova. Il Comitato regionale Fipav Liguria, in accordo con la Consulta dei Presidenti Territoriali, ha deliberato la sospensione dei campionati di serie in tutto il territorio ligure, fino a domenica 16 gennaio compresa.

Tale decisione avviene in seguito a un’attenta valutazione dell’attuale contesto pandemico e dei conseguenti provvedimenti governativi in materia di restrizioni finalizzati a prevenire il contagio da Covid-19. “Questa misura viene attuata, da un lato, per ragioni di sicurezza e dall’altro anche e soprattutto per consentire alle società di avere più tempo per adeguarsi alle nuove normative, soprattutto in materia di green pass rafforzato – commenta la presidente Fipav Liguria Anna Del Vigo -. Il Comitato regionale ritiene, insieme alle strutture territoriali, di dover dare massimo supporto all’azione dei dirigenti societari in questo delicato e difficile momento pandemico”.

Tema di particolare interesse per il movimento pallavolistico e quindi oggetto di attenta valutazione della Fipav nazionale è quello inerente l’obbligo di green pass rafforzato (vaccinati mono dose dopo 15 giorni dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da Covid-19 negli ultimi sei mesi) per lo svolgimento di sport di squadra e di contatto ad ogni livello. A breve la Fipav nazionale renderà noti i protocolli aggiornati alla luce delle attuali normative e la variazioni principali riguarderanno, appunto l’obbligo di green pass rafforzato, pubblico al 35% della capienza massima e obbligo di Ffp2 all’interno degli impianti e delle palestre (pubblico, atleti, dirigenti, tecnici nel rispetto delle norme protocollari).