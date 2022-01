Pallanuoto, Serie A1: sabato 29 gennaio la ripresa, ecco le date dei recuperi - Genova 24

Genova. Dopo la sospensione temporanea, resa inevitabile per garantire il regolare svolgimento dei tornei e in ragione della situazione pandemica Covid-19, ripartono i campionati con i recuperi. Si inizia sabato 29 gennaio con CN Posillipo-AN Brescia e Pro Recco-RN Salerno, match rispettivamente validi per la tredicesima e per l’undicesima giornata dell’A1 maschile.

Torna in acqua anche l’A1 femminile, sempre il 29, con gli incontri della 3^ giornata Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 e della nona Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte; il giorno successivo, sempre nel capoluogo giuliano, si gioca per il sesto turno Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte.

Ecco il programma dei recuperi.

Serie A1 maschile

Recuperi

11^ giornata – sabato 29 gennaio

12.00 Pro Recco-RN Salerno

13^ giornata

Sabato 29 gennaio

15.30 CN Posillipo-AN Brescia

Sabato 5 febbraio

15.00 RN Savona-Iren Genova Quinto

10^ giornata – domenica 6 febbraio

18.00 AN Brescia-Pro Recco

Serie A1 femminile

Recuperi

3^ giornata – sabato 29 gennaio

14,30 Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951

9^ giornata – sabato 29 gennaio

19.30 Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte

6^ giornata – 30 gennaio

11,30 Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte