Ospedale Gaslini, Usb: "Abbiamo bisogno di assunzioni e sicurezza" - Genova 24

Genova. “Le precedenti ondate sembrano non aver insegnato alcunché a politica e dirigenza. Quelli che possiamo definire solo come meravigliosi lavoratori continuano a fornire le migliori cure e assistenza possibili ai piccoli pazienti ma in questo modo è davvero difficile andare avanti. Diversi i casi di positività tra gli operatori, reparti promiscui tra pazienti positivi e non , mancanza di personale, mancata valutazione dei rischi. Se lo fai notare? Ottieni ritorsioni e minacce. Se lo scrivi come stiamo facendo? Probabilmente arriveranno anche a noi. Perché ormai è questa la concezione del servizio pubblico”, scrive in una nota diffusa Usb Gaslini, l’unione sindacale di base.

E continua: “Dirigenti che utilizzano soldi pubblici (e quindi soldi di lavoratori e pensionati) come fossero personali anche per pagare vertenze legali. Emblematica la questione del tempo vestizione. Tramite accordi si potrebbero risparmiare migliaia e migliaia di euro di spese legali ma questo non avviene. La sicurezza sul lavoro? invitiamo i consiglieri regionali a visionare le denunce allo Psal per vedere cosa succede. Praticamente niente”.

Poi il sindacato sottolinea: “Dal Documento di Valutazione dei Rischi ovvero quello che dovrebbe essere lo strumento base soprattutto in questo momento risulta poco e niente dell’aumento di carichi di lavoro e per i rischi aggiuntivi.

Forse a qualcuno sembrerà normale pazienti ricoverati in neuropsichiatria positivi al Covid senza possibilità di isolamento e con rischio aggressione per gli operatori reso ancora più pericoloso”.

Infine la nota del sindacato si conclude con queste parole: “Ma non lo è normale. Non può essere considerato normale. E anche i reparti promiscui tra positivi e non come ad esempio il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza, non possono essere considerati la normalità. Devono esserci reparti e personale dedicato. Non è un gioco. Rischiamo quotidianamente la salute e la vita nostra e dei nostri cari a causa di incompetenza, disorganizzazione e arroganza”.