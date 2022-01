Omicron, Bassetti: "Con il 90% dei vaccinati i tamponi vanno fatti solo ai sintomatici" - Genova 24

Genova. “Con la omicron la malattia è più blanda, somiglia più ad un’influenza e ad un raffreddore, questo avviene nella maggior parte dei casi”. Quindi “dobbiamo vivere questa nuova fase, con il 90% di vaccinati, in maniera diversa rispetto al passato”. A dirlo Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, a Cusano Italia Tv, sottolineando come in questa fase i tamponi “vanno fatti solo ai sintomatici“.

“E’ chiaro – dice Bassetti – che se tutto questo succede dobbiamo convivere con il virus, dovremo continuare ovviamente ad avere i posti letto in ospedale per gestire chi si ammala, ma dobbiamo vivere in maniera diversa, non continuare ad essere terrorizzati, a fare milioni di tamponi agli asintomatici, questa è una visione completamente errata che sta facendo il male dei pazienti e il bene del virus, perché ci sta tenendo in scacco”.

“O noi diventiamo proattivi e gestiamo noi il virus oppure continueremo a farci governare dal virus ed è un errore clamoroso – ha concluso – abbiamo creato la sindrome da covid, ma psicologica, gli italiani – conclude – sono terrorizzati dai tamponi oggi, non dalla polmonite“.