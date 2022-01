Omicidio Clara Ceccarelli, condannato all'ergastolo l'ex compagno - Genova 24

Genova. Il 59enne Renato Scapusi è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso con oltre cento coltellate la ex compagna Clara Ceccarelli, lo scorso febbraio.

Il pubblico ministero, Giovanni Arena, aveva chiesto l’ergastolo per omicidio aggravato. L’aggressione era avvenuta in via Colombo, in pieno centro, poco prima della chiusura del negozio di pantofole, di proprietà della vittima.

La donna, Clara Ceccarelli, 69 anni, lo aveva lasciato a causa dei problemi di ludopatia di lui.

Scapusi, la sera stesa dell’omicidio si era dato alla fuga, rintracciato solo in secondo momento dalle forze dell’ordine vicino l’ospedale Galliera mentre cercava di suicidarsi.