Oggi 43 anni dall'assassinio di Guido Rossa: "Un esempio di cui abbiamo bisogno" - Genova 24

Liguria. Era il 24 gennaio 1979 quando le Brigate Rosse uccisero Guido Rossa, operaio dell’Italsider di Genova, a pochi metri dalla sua abitazione in via Fracchia. Di origine veneta, nato nel 1934 a Cesiomaggiore, si trasferì sotto la Lanterna nel 1961 per lavorare all’Italsider venendo eletto l’anno seguente nel consiglio di fabbrica per la Fiom-Cgil. Iscritto al Partito Comunista Italiano, decise di denunciare il collega brigatista Francesco Berardi: per questo un commando lo attese in strada mentre raggiungeva l’auto per andare al lavoro e gli sparò, uccidendolo. Diverse oggi le iniziative in suo onore tra cui la commemorazione nel quartiere di Oregina e la tradizionale cerimonia nel suo stabilimento alla presenza delle autorità.

“La figura di Guido Rossa è attuale e riporta valori e principi in un mondo che ha scarsa memoria, che fatica ha ricordare la propria storia, a vivere il presente e a progettare il futuro. Siccome riappaiono vecchi fantasmi, in Italia, in Europa e nel mondo, abbiamo bisogno di tornare ai principi per i quali Guido Rossa ha speso la propria vita”, ha sottolineato Carlo Ghezzi, vicepresidente dell’Anpi. “Il messaggio è molto chiaro – riflette il sindaco Marco Bucci -. Mi ricordo che il 29 gennaio noi ragazzi tutti insieme ci fermammo a vedere il suo funerale e la domanda era: che ne sarà del nostro futuro in un Paese dove chi ha coraggio, volontà, determinazione e passione viene così barbaramente assassinato? Oggi possiamo dire che il terrorismo è stato sconfitto, il messaggio di Guido Rossa è per tutti i giovani. Con tutte le trasformazioni che dobbiamo affrontare a Genova abbiamo bisogno di tante persone come lui, capaci di affrontare il futuro a testa alta e senza compromessi”.

TOTI: “Dal suo sacrificio è passata quell’unità nazionale che ci ha permesso di battere il terrorismo”

“Di Guido Rossa ricorderemo il coraggio di denunciare, di non arrendersi per costruire un futuro migliore. Il suo spirito è da sempre lo spirito della nostra città, che ha nel suo Dna la voglia di guardare avanti. Oggi non sarò presente alla sua commemorazione per la votazione a Roma del nostro Presidente della Repubblica, ma il primo pensiero della giornata va a lui. Dal suo sacrificio è passata quell’unità nazionale che ci ha permesso di combattere il terrorismo. Un esempio di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

CGIL: “Il modo migliore per ricordarlo è rimettere al centro il lavoro”

“Guido Rossa ha consegnato il suo insegnamento perché la democrazia, come i diritti non è mai conquistata una volta per tutte. Va conquistata, difesa e sospinta in avanti – ha detto Elena Bruzzese della segreteria della Camera del Lavoro di Genova -. Ma la democrazia va difesa anche quotidianamente basti pensare all’attacco squadrista e fascista perpetrato lo scorso 9 ottobre nei confronti della Cgil Nazionale. La risposta della società civile e di quasi tutte le forze politiche ci dimostrano che nella nostra società ci sono ancora gli anticorpi che gli atti come quello di Guido Rossa hanno contribuito a formare, ma nello stesso tempo ci fanno capire che bisogna tenere sempre alta l’attenzione. Oggi a 43 anni di distanza termini come senso di responsabilità, solidarietà, rispetto delle istituzioni sembrano lontani e desueti. Oggi il quadro è desolante, vince il populismo e crescono muri fisici e non. Oggi il modo migliore per commemorare Guido Rossa è rimettere al centro il lavoro. Dai lavoratori, dalla loro sollevazione, venne la risposta decisa che sconfisse il terrorismo, il lavoro come il grande protagonista nelle fabbriche e nella società, i lavoratori lottavano per consolidare la democrazia nel Paese, rivendicando più uguaglianza, più libertà più emancipazione per difendere la democrazia”.

“Battaglie e rivendicazioni più che mai attuali in questo contesto storico. Un contesto in cui anche chi lavora oggi rischia di essere povero: in tempo di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo raddoppiano le proprie fortune, mentre nel mondo si stima che 163 milioni di persone in più sono cadute in povertà, in Italia 1 milione di poveri in più nel solo 2020. Ogni 4 secondi nel mondo 1 persona muore per fenomeni connotati da elevati livelli di disuguaglianza come mancanza di accesso alle cure, fame, crisi climatica e violenza di genere. A fine 2020, il top-10% degli italiani più ricchi possedeva oltre sei volte la ricchezza netta della metà più povera della popolazione mentre il lavoro non c’è e se c’è è precario, redditi e pensioni non sono rivalutati e di conseguenza ci sono sempre più persone che inevitabilmente hanno bisogno di ricorrere al reddito di cittadinanza. La risposta è una e si chiama Lavoro, lavoro di qualità, valori per i quali Guido Rossa è andato incontro alla morte. Rossa ci lascia prezioso insegnamento ovvero l’importanza dell’esercizio della responsabilità individuale nello svolgimento del proprio ruolo e delle proprie funzioni. E che la difesa della democrazia incomincia con la difesa del valore e della dignità del lavoro”, conclude Bruzzese

PCI: “Punto di riferimento, parte della nostra storia”

Al ricordo si unisce anche la sezione ligure del Partito Comunista Italiano: “Era il 24 gennaio del 1979, io non ero ancora nato; le Brigate Rosse uccisero Guido Rossa, Compagno del PCI, sindacalista. Guido Rossa era un comunista. Non era solo un “sindacalista”, ne solo un “cittadino contro le BR” come ci si limita a dire oggi nelle rare occasioni in cui si parla di lui. Non si può comprendere o, peggio, isolare la sua scelta al di fuori del contesto complessivo di tutte le lotte allora sostenute e degli obiettivi di fondo che richiamavano, ne dal suo carattere collettivo ovvero come singolo momento di una scelta e di un impegno che erano di grandi masse”.

“Nessuno deve tentare di appropriarsi della figura e della vita del compagno Guido Rossa snaturandola o speculando su di essa. Egli ha passato la sua vita nel PCI e non ha mai mostrato dubbi su questa scelta fino a dare la vita, come tante altre e altri, proprio per il suo Partito. Non cerchino di strumentalizzarlo politicanti ed avventurieri odierni, ruffiani e starnazzanti, che non avrebbero mai avuto il suo coraggio e la sua coerenza. Guido Rossa, non da solo, testimonia la diversità di classe dei Comunisti che non ha a che fare in alcun modo con cialtroni e carrieristi, vili ed omertosi che popolano oggi la fauna politica anche in quella pseudo sinistra che, di fatto, si è rivelata la tomba della sinistra stessa”, prosegue Matteo Bellegoni del Pci.

“Non è questa risma di gente che può parlare di lui: che si condividano o meno le sue scelte, egli rappresenta un tipo di umanità diversa. Un vero Partito Comunista non può che onorare la sua memoria senza riserve ne distinzioni da tutti gli altri caduti: tutti loro sono la gloria della nostra storia e la speranza per il nostro futuro. Mio padre, alla sua morte, assieme ad altri Compagni, volle, fortemente, intitolargli la sezione del Partito Comunista Italiano del quartiere Grisei di Sarzana. Lo volle fortemente per rimarcare quanto i Comunisti fossero contro il terrorismo e dalla parte della Costituzione. Di quella sezione conservo gelosamente una bandiera rossa, ricamata, bellissima, di mio padre. Ogni tanto la stringo tra le mani, ne “assaporo” l’essenza”.

“Guido Rossa, i Comunisti, i Compagni come mio padre sono punti di riferimento, sono parte della nostra storia. È di questa grande storia che non accetta ipocrisie, qualunquismo e giustizia a metà di cui dobbiamo andare orgogliosi e di cui non dobbiamo mai perdere memoria per poter superare qualsiasi ostacolo e per lavorare alla ricostruzione di un “tessuto” morale e culturale, di un Partito Comunista degno che, come allora, possa contribuire a regalare un futuro migliore a lavoratori, a meno abbienti, al nostro Paese”, ha concluso Bellegoni.

RIXI: “Di fronte a responsabilità non si è voltato dall’altra parte”

“Oltre 40 anni fa l’omicidio politico di Guido Rossa segnò una svolta nella storia d’Italia. Purtroppo quest’anno non posso partecipare alla commemorazione a Genova perché sono a Roma impegnato sull’elezione del prossimo Capo dello Stato. Voglio comunque ricordarlo, con una prospettiva diversa. Una vita parallela in cui la dimensione sociale e politica seguiva la sua personalità sensibile alla natura, all’arte e alla poesia. Un padre, un operaio, un sindacalista, un alpinista. Un uomo perbene che di fronte alle sue responsabilità non si è voltato dall’altra parte”. Lo dice in una nota il deputato genovese della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture del partito.

CASSINELLI E BAGNASCO: “I suoi valori resistono nella nostra società”

“L’omicidio di Guido Rossa avvenuto a Genova 43 anni fa ha segnato il punto di non ritorno per il terrorismo e per lo stragismo. I valori dell’operaio e sindacalista che non si è voltato dall’altra parte fanno parte del Dna della nostra società. Una lezione che ogni anno si rinnova. L’iter per eleggere il prossimo presidente della Repubblica non ci permette di partecipare alla sua commemorazione, ma non possiamo fare a meno di ricordare che i valori dell’uomo Guido Rossa resistono più vivi che mai”. Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.