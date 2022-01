Occupazione ex batteria Granarolo, tuona la Lega: "Sgombero subito, via gli abusivi" - Genova 24

Genova. “Purtroppo quello che in molti temevano è diventato realtà. Alcuni membri dell’ex centro sociale Terra di Nessuno hanno occupato abusivamente il civico 40 di Via Bartolomeo Bianco, una storica batteria utilizzata durante la resistenza e da cui il 26 aprile del 1945 partí l’annuncio della liberazione di Genova dai tedeschi dato da Paolo Emilio Taviani”.

Queste le parole con cui inizia il comunicato stampa di Federico Bertorello, Presidente del Consiglio comunale di Genova, nonchè esponente di spicco della sezione genovese di Lega Salvini Premier: “Questo spazio, di innegabile valore storico, va subito sgomberato per essere recuperato e restituito alla cittadinanza”.

Come è noto la batteria Granarolo ad oggi è di proprietà del Demanio, e diverse sono state negli anni le richieste avanzate anche dal consiglio comunale di bonifica di quella grande area, che ha ospitato in questi anni anche uno sfasciacarrozze e un ricovero informale per senza tetto.