Obbligo vaccinale per gli over 50: ecco come saranno trovati e multati i non vaccinati - Genova 24

Genova. In attesa del testo definitivo del decreto del governo che ha stabilito l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, da parte dell’esecutivo sono arrivati i primi dettagli sulle modalità di entrata in vigore della legge, con le relative sanzioni per chi non dovesse rispettarla.

In Liguria sono circa 95 mila le persone che in qualche modo dovranno mettersi in regola secondo le prescrizioni del governo: i controlli scatteranno dal 1 febbraio e visto che il vaccino ha un tempo di latenza di 14 giorni (sia per la sua efficacia che per far ottenere il Green Pass relativo), l’obbligo di green pass rafforzato per i posti di lavoro scatterà dal 15 febbraio.

Come funzionano le sanzioni?

Per il non rispetto dell’obbligo è prevista una sanzione da 100 euro, una tantum, che scatterà automaticamente da parte della Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio di dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali. Le multe scatteranno dal primo febbraio 2022 per permettere a chi deve ancora vaccinarsi di prenotare la somministrazione: la certificazione è infatti valida dopo 14 giorni dall’avvenuta vaccinazione. Per gli over 50 guariti da una precedente infezione da Covid il vaccino diventerà obbligatorio alla scadenza del Green Pass valido sei mesi dal tampone negativo che certifica la guarigione

Obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro senza la certificazione sanitaria necessaria prevista dalla legge. Come succede per le categorie lavorative per cui l’obbligo era già previsto, anche i lavoratori over 50 che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di super Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. Per i datori di lavoro (pubblici e privati) che violano l’obbligo di controllo la sanzione è da 400 a 1.000 euro.