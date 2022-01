Nuova diga, il Tar annulla l'affidamento di regia del progetto a Rina - Genova 24

Genova. Nuova diga di Genova, tutto da rifare. Il Tar della Liguria infatti ha accolto la richiesta di annullamento degli atti della gara per l’affidamento dell’attività di project management consultant per la realizzazione della nuova diga foranea. L’attività di project management consultant era stata affidata a Rina Consulting, del gruppo Rina, lo scorso 20 agosto.

“La decisione del TAR Liguria ha dichiarato infondato il motivo di un possibile conflitto d’interesse relativo alla Società che era stato oggetto del ricorso. Tuttavia, a causa di un vizio di natura formale nella procedura di gara, è stata annullata l’aggiudicazione – ha sottolineato Rina in una nota stampa ufficiale”.

“Rina possiede tutte le caratteristiche atte a rispondere ai requisiti della gara. La nostra priorità è fare in modo che i servizi che ci sono stati affidati proseguano, dato che credibilità

e affidabilità sono i principi sui quali la nostra azienda si basa.

Per tale motivo, assicuriamo che, per parte nostra, continueremo a lavorare per il rispetto delle

tempistiche programmate di un progetto così strategico quale quello della diga di Genova”.