Nuova copertura in arrivo per l'asilo nido Il bruco pellegrino al Campasso - Genova 24

Genova. Approvato oggi in giunta comunale a Genova, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo per il completo rifacimento della coibentazione e impermeabilizzazione della copertura dell’asilo nido Il bruco pellegrino, in via Pellegrini 19 al Campasso, nel quartiere di Sampierdarena.

“L’intervento – spiega l’assessore Piciocchi – riguarda il corpo principale dell’immobile che, realizzato nel 2014, risulta danneggiato da infiltrazioni di acque meteoritiche e quindi oggi inagibile”.

Entro la primavera partiranno i lavori che termineranno in estate, consentendo, alla ripresa del prossimo anno scolastico, alle famiglie del Campasso di poter usufruire del servizio di nido. Il costo dell’intervento è di 260.000 euro.