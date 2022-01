Nove gare per promuovere il territorio: ecco il Grand Prix Liguria Running 2022 - Genova 24

Arenzano. Il Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento presenta il Grand Prix Liguria Running, un circuito di nove gare organizzate, nel 2022, dalle società appartenenti consorzio, che vogliono promuovere un intero territorio e diventare un fiore all’occhiello del movimento di running ligure.

Un circuito che attraversi tutta la Liguria, sia per coinvolgere le migliaia di appassionati liguri sia per attirare tutto il movimento running da altre regioni.

Un viaggio da aprile a dicembre con gare su strada, miste, trail dove ogni atleta, è sufficiente essere iscritti a una società Fidal, avere la Runcard o essere tesserati per un Eps (Ente di Promozione Sportiva), può essere protagonista.

Chiaramente ogni gara avrà il proprio regolamento che, per nessun motivo, andrà a sovrapporsi al regolamento del Grand Prix Liguria Running.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato, sia sui social sia sul sito www.liguriarunningwalking.com, il regolamento del Grand Prix.

Ecco l’elenco delle gare:

3 aprile Biscione di Corsa, Genova – Asd Zena Runners

25 aprile La Rapidissima 10k, Pietra Ligure – Asd RunRivieraRun

8 maggio Gran Trail Rensen, Arenzano – Rensen Sport Team

22 maggio Il Miglio Blu, Genova – Team Casa della Salute 42195

19 giugno Saliscendi Beverino, Beverino – Spezia Marathon DLF

2 luglio Scalata al Forte Ratti, Genova – Asd Zena Runners

25 settembre Vertical Monte Rama, Sciarborasca – Rensen Sport Team e Cogoleto Outdoor

23 ottobre RunRivieraRun Half Marathon, Varigotti – Asd RunRivieraRun

4 dicembre Run for Children, La Spezia – Spezia Marathon DLF

Unione, sinergie, collaborazioni, sono tra le priorità di un consorzio nato solo lo scorso giugno, ma così operativo sul territorio e a favore del movimento con l’obiettivo di esaltare la splendida Liguria.

Il Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento è nato per promuovere il territorio ligure, dalla passione per uno sport, l’atletica leggera e due discipline, il running e il walking, ma soprattutto dalla vision di guardare oltre l’orizzonte, di alzare l’asticella, che i soci fondatori hanno avuto credendo che la Liguria possa diventare un esempio per tutti, una strada da seguire, che coinvolga tutte le società di running e walking liguri, le associazioni propedeutiche alla corsa e alla camminata, le società di comunicazione, i media, le strutture turistico-ricettive e tutti coloro che, attraverso la valorizzazione e la crescita del Progetto Liguria, diventino promotori, sostenitori e primi attori di qualcosa di importante e duraturo. La piattaforma AppNRun si occuperà delle iscrizioni su www.appnrun.it.

La locandina del Grand Prix Liguria Running 2022

Il logo del consorzio