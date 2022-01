Notte di Capodanno, due 15enni in coma etilico ricoverati al San Martino - Genova 24

Genova. E’ stata una notte di lavoro per il pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Dalla mezzanotte alle 7 sono state 34 le persone arrivate al triage.

Due di loro avrebbero riportato ferite nel corso di aggressioni o risse, 8 sono arrivate al pronto soccorso in seguito all’abuso di alcol. Una lievemente ferita per lo scoppio di un petardo e tre a seguito di traumi.

Ci sono anche due persone ricoverate per aver mescolato farmaci e alcol. Uno di loro è stato intubato.

Un altra persona è stata ricoverata dopo essere stata trovata a passeggiare in sopraelevata completamente ubriaca.

E due ragazzini di 15 anni sono stati soccorsi e portati in ospedale in coma etilico.