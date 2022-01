Notte di Capodanno, completamente ubriaco si sdraia sulla Sopraelevata: salvato e multato - Genova 24

Genova. Un uomo completamente ubriaco è stato trovato la notte scorsa sdraiato sulla corsia a mare della Sopraelevata.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera e del reparto Pronto intervento della polizia locale.

L’uomo presentava alcune lievi ferite alla testa, provocate probabilmente da ripetute cadute. L’uomo, un cittadino straniero, è stato identificato e multato per aver messo in pericolo se stesso e chi percorreva la Strada Aldo Moro, oltre che per ebbrezza manifesta. E’ stato poi ricoverato all’ospedale San Martino di Genova.

Sempre ieri notte un altro uomo ubriaco è riuscito a entrare dentro palazzo di Giustizia a Genova arrampicandosi lungo le scale antincendio esterne.

L’uomo, senza fissa dimora, è salito per circa una decina di piani fino a che non ha trovato una finestra aperta e ha iniziato a vagare dentro il tribunale. A quel punto i vigilantes lo hanno visto dalle telecamere e hanno chiamato la polizia. Appena ha visto gli agenti ha chiesto “come si fa ad uscire”, visto che si era perso nel dedalo di corridoi. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento e invasione di edifici.