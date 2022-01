Notte di Capodanno: cassonetti in fiamme e qualche micro-rogo sui poggioli e terrazzi a causa dei botti - Genova 24

Genova. Notte movimentata ma senza episodi gravi per i vigili del fuoco a Genova anche se i pompieri sono dovuti intervenire in diverse zone della città a causa del rogo di cassonetti della spazzatura.

Qualche richiesta di intervento per principi di incendio sui poggioli a causa dei fuochi d’artificio, ma senza feriti. Una trentina in tutto gli interventi nei quartieri ma tutti di piccola entità.

Un piccolo incendio è divampato ieri sera in via Pietro Chiesa in porto a Genova. ed è stato spento all’1.30.

Notte tranquilla anche per il 118. Si segnalano solo tre parti a cavallo del nuovo anno all’ospedale di Lavagna.