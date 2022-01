No vax e no green pass ancora in piazza a Genova: sono 700 in corteo - Genova 24

Genova. Non hanno perso nemmeno un sabato dalla fine di luglio e, nonostante le strette progressive del governo, i no vax e no green pass continuano a scendere in piazza con le stesse modalità da ormai oltre sei mesi.

Oggi circa 700 persone hanno percorso le strade da piazza De Ferrari e piazza Palermo. Gli slogan e gli striscioni sono gli stessi da mesi e mesi, così come gli ‘irriducibili’ in piazza, che però sono in diminuzione. Oggi prima del corteo, sul palco improvvisato in piazza De Ferrari à salito il giurista no vax Ugo Mattei che ha evocato il Ventennio fascista e auspicato la nascita di un “Governo ombra contro il draghismo”.

“Siamo governati da irresponsabili – ha detto -, dal presidente della Repubblica al presidente del Consiglio, che hanno giurato sulla Carta costituzionale di servirla con la schiena dritta in modo onesto e degno, invece stanno lavorando alla divisione sempre più selvaggia e irresponsabile degli italiani con il ricatto del posto di lavoro”. Secondo Mattei i no green pass e i no vax “sono diventati il solito capro espiatorio, un gruppo sociale reietto e disprezzato costruito dai poteri forti come gli islamici dopo l’11 settembre”. Quindi obiettivo del Governo ombra è “la lotta contro il neoliberismo e i poteri forti internazionali che hanno commissariato la politica in Italia, commissariamento oggi gestito da Mario Draghi”.