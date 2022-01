No green pass, sabato pomeriggio nuovo corteo da piazza della Vittoria: ecco il percorso - Genova 24

Genova. Sarà la 26esima settimana consecutiva in cui nella nostra città andrà in scena il corteo contro il green pass: sabato 8 gennaio, a due giorni dall’entrata in vigore della nuove restrizioni del governo, i manifestanti si daranno appuntamento in piazza della Vittoria per dare vita ad un nuovo corteo.

Secondo quanto comunicato, l’appuntamento è alle 15 e successivamente, alle 16, partirà la manifestazione con il corteo che si snoderà tra galleria Colombo, via XX Settembre, via XII Ottobre e piazza Corvetto. Gli organizzatori hanno annunciato anche la presenza di Roberto Santi, medico sospeso dall’ordine ligure dei medici per aver fornito falsi certificati di esenzione da mascherine e vaccino, e la scrittrice Ornella Mariani.

Nel frattampo, sempre sabato, è prevista un presidio di protesta sotto la prefettura di Genova, organizzato da Italexit, per protestare contro gli ultimi provvedimenti del governo in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria. Appuntamento alle ore 15.