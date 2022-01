No alla cancellazione del TgR notturno, consiglio comunale approva odg all'unanimità - Genova 24

Genova. Il consiglio comunale di Genova di oggi ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla lista Crivello (minoranza) in cui si chiede al sindaco e alla giunta di intervenire nei confronti del consiglio di amministrazione della Rai affinché faccia retromarcia sulla decisione di chiudere l’edizione notturna dei tg regionali, tra cui anche quella ligure.

“Premesso che la Rai è la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico per tutti i cittadini italiani, e attraverso i telegiornali assicura l’informazione nazionale e regionale, con giornalisti, tecnici e personale professionalizzato che portano nelle case le notizie dell’ultima ora – si legge nel documento sottoscritto da tutte le forze politiche – tenuto conto che attraverso le edizioni Regionali, la Rai, mantiene un forte contatto con le comunità locali, sull’economia, sul ruolo delle istituzioni, la cultura, l’arte, lo sport, e attraverso le sue redazioni territoriali, interviene in supporto ai tg nazionali, con quotidiani servizi, considerato che il cda Rai ha deciso di chiudere, dal 9 gennaio, l’edizione notturna dei tg regionali, per “scelta editoriale”, a scapito del pluralismo che vedrebbe penalizzato il servizio pubblico – conclude l’ordine del giorno – impegna il sindaco e la giunta a intervenire”.

Sulla questione aveva espresso preoccupazione, con un tweet, anche il presidente della Regione Giovanni Toti.