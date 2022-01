Nervi, la "casa delle streghe" non fa più paura: quasi ultimati i lavori alla facciata di Villa Oliva - Genova 24

Genova. I lavori non sono ancora stati completati ma il colpo d’occhio è già decisamente migliorato. Da “casa delle streghe” a gioiello liberty in un colpo di intonaco (si fa per dire): Villa Oliva, dopo anni di degrado e abbandono ai limiti del creepy si presenta finalmente come un biglietto da visita dignitoso per chi arriva a Nervi scendendo dal treno.

Sì perché l’edificio di inizio Novecento si trova in viale delle Palme, la strada della delegazione levantina che dalla stazione ferroviaria porta alla via principale e ai negozi del quartiere. E finalmente i frutti di una ristrutturazione, o meglio, di risanamento esterno si fanno apprezzare.

Villa Oliva, disabitata dagli anni Novanta e mai sfruttata o venduta nonostante la posizione di indiscutibile pregio (e i possibili acquirenti), è stata da allora il simbolo dell’abbandono e della difficoltà di dialogo tra pubblico e privato.

Non solo le condizioni dell’edificio, con parti pericolanti e poco sicure oltre che esteticamente disturbanti, ma anche il parco che lo circonda, divenuto una selva di liane e sterpaglie perfette per far proliferare i topi più che per allietare la vista dei residenti.

Il via ai lavori, dopo anni di attesa e di una sostanziale indecisioni dei vari eredi, è arrivato sì con l’apertura di un dialogo tra l’amministrazione comunale e i privati proprietari (che hanno anche la villa di fronte, dall’altra parte della strada). Ma sicuramente l’imput principale è stato rappresentato dai bonus edilizi legati all’emergenza covid.

Il cantiere dei lavori, del valore di 200mila euro, è stato aperto a fine ottobre. “Come amministrazione – spiega il vicepresidente del municipio Levante Federico Bogliolo – abbiamo cercato di favorire lo svolgimento dei lavori dal punto di vista della viabilità, consentendo lo stazionamento dei mezzi, ma prosegue anche il dialogo informale con la famiglia Oliva, sarebbe bello se intervenissero anche sul parco e sugli interni, rendendo quella casa abitata e utilizzata”.

Villa Oliva ha sempre rappresentato uno scempio tale che durante l’ultima Euroflora, nel 2018, era stata letteralmente nascosta con grandi pannelli. Per la prossima Euroflora, invece, potrà essere invece una palazzina da ammirare e davanti alla quale commentare “come sarebbe bello vivere lì”.