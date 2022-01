Morto da una settimana, i vicini sigillano la porta con lo scotch per non sentirne l'odore - Genova 24

Genova. Non lo si vedeva da diversi giorni e da casa sua proveniva un brutto odore. Per questo motivo avevano sigillato la porta di casa con del nastro adesivo per provare a fermare l’olezzo, senza avvertire nessuno.

Questa l’incredibile storia che arriva da Sant’Eusebio, via Mermi, dove i vigili del fuoco questo pomeriggio sono intervenuti per accedere all’abitazione dell’uomo, su richiesta dei servizi sociali che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con un assistito.

La vittima, un uomo di 67 anni conosciuto nel quartiere, da tempo soffriva di salute: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in casa, sul pavimento della camera. Secondo le prime visite fatte sul cadavere dell’anziano da parte del medico legale, non sarebbero emerse ferite o segni di violenza e la morte potrebbe essere sopraggiunta da almeno una settimana.