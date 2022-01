Mistero a Sturla, cadavere di uomo trovato nella galleria ferroviaria: indagini in corso - Genova 24

Genova. E’ stato rinvenuto questa notte il corpo senza vita di un uomo all’interno della galleria ferroviaria a levante della stazione di Sturla. A trovare il cadavere il personale delle ferrovie, che ha allertato quindi i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Ancora da chiarire identità della persona e cause del decesso, anche se ad un primo esame sul posto sarebbero emerse ferite riconducibili ad un investimento.

Sul posto anche gli agenti della polizia di stato che hanno preso in carico la vicenda facendo partire le indagini per risalire all’identità dell’uomo e alle cause del decesso. Ed eventualmente alle motivazioni della presenza in una galleria ferroviaria di una persona.