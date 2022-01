Minorenne arrestato per spaccio: aveva ingoiato 9 involucri di cocaina - Genova 24

Genova. Un giovane nato nel 2005 è stato arrestato per spaccio dagli agenti del nucleo centro storico della polizia locale.

Gli agenti l’hanno individuato nell’atto di cedere sostanze stupefacenti ad alcuni clienti nella zona di via di Prè.

L’attenzione su P.M, senegalese era iniziata attorno alle 9:30 quando è stata notata una presunta attività di cessione stupefacenti all’intersezione tra via di Prè e vico Largo. Le immagini mostravano un uomo che, con un gesto repentino della mano destra, cedeva a un’altra persona quella che sembrava una dose di sostanza stupefacente, mentre con la mano sinistra riceveva in cambio una somma di denaro. La stessa persona che ha ricevuto l’involucro si è poi allontanata con un altro soggetto nella vicina piazza Inferiore del Roso dove i due si sono fermati per consumare la dose.

L’uomo che ha ceduto gli stupefacenti è stato seguito da remoto nei frangenti successivi, durante cui sono stati notati altri movimenti sospetti. Alle 9.47 è entrato con altri soggetti in vico del Pozzo e ne è uscito poco dopo; lo stesso ha fatto alle 10.06 in vico dell’Amore.

Gli agenti del nucleo centro storico hanno riconosciuto l’uomo nella stessa persona che, lo scorso 21 dicembre, durante un’analoga indagine, era stato colto nell’atto di cedere involucri di presunta sostanza stupefacente in tre occasioni ravvicinate. Oltre alle movenze e alla fisionomia, a “incastrare” il soggetto sono stati alcuni effetti personali rinvenuti.

Intorno alle 11, una pattuglia di agenti in borghese, indirizzati dall’agente che seguiva gli spostamenti dell’uomo da remoto, ha quindi intercettato il soggetto all’intersezione tra via di Prè e vico Largo e lo hanno scortato fino ai locali della polizia giudiziaria per le procedure di identificazione, essendo la persona priva di documenti.

Con sé non aveva sostanze stupefacenti. Nel portafoglio era tuttavia presente una somma di denaro pari a 214 euro, posta sotto sequestro. Agli agenti è quindi venuto il sospetto che il ragazzo potesse aver ingerito gli involucri contenenti le sostanze stupefacenti. Previa autorizzazione del Tribunale dei Minori, il ragazzo è stato quindi accompagnato al policlinico San Martino per essere sottoposto a una tac. Gli accertamenti, a cui il ragazzo si è sottoposto volontariamente, hanno confermato i sospetti degli agenti. Il giovane è stato quindi arrestato e piantonato dagli agenti fino all’espulsione dei nove involucri contenenti cocaina.

Il Gip, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere minorile di Torino.