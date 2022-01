Miniere di Levante, Federparchi in trincea: "Ministro revochi subito il permesso di ricerca" - Genova 24

Genova. Dopo il via libera arrivato da Roma Federparchi Liguria chiede al Ministro della Transizione Ecologica l’annullamento dei provvedimenti autorizzativi alle ricerche minerarie nel comprensorio dei Parchi dell’Aveto, noto come “Permesso di ricerca Monte Bianco”.

“Desta stupore e irritazione il fatto che a distanza di pochi mesi da precise e circostanziate valutazioni tecniche di contenuto opposto da parte di Regione Liguria, Ente Parco dell’Aveto e Comuni interessati, le loro richieste siano state completamente ignorate e disattese decretando, su un areale oltretutto vastissimo – 8243 ettari – l’autorizzazione ad effettuare ricerche minerarie – si legge nella nota stampa di Federparchi – di questi 179 ettari sono di area parco e complessivamente altri 4000 ettari circa sono compresi in tre Siti di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000, dove le normative comunitarie vietano espressamente l’apertura e l’esercizio di miniere, cave e discariche nonché l’asportazione di minerali”.

“Anche la Regione Liguria, si è espressa con estrema chiarezza in senso contrario alla concessione di qualsivoglia autorizzazione,evidenziando fra l’altro i seguenti punti di debolezza – ricordano –

il progetto interferisce con numerosi elementi della Rete Ecologica Regionale, interessa tre corpi idrici carsici individuati dal vigente Piano di Tutela delle Acque; e la descrizione delle attività di ricerca è ampiamente insufficiente per il necessario inquadramento delle possibili incidenze sulla biodiversità e per individuare possibili misure di mitigazione”.

“La conclusione del documento regionale è lapidaria: gli interventi di ricerca mineraria mettono il territorio interessato a rischio di criticità significative su biodiversità e paesaggio, tenuto fra l’altro conto del fatto che ben metà di esso si trova all’interno di 3 ZSC che in base alla DGR 537/2017 sono precluse all’apertura di nuove cave e miniere”.

“Sembra che non ci si renda del tutto conto che una richiesta di ricerca mineraria su un’area così vasta non viene presentata certamente per ragioni di studio ma con il preciso scopo di finalizzarla ad una attività di estrazione mineraria vera e propria, con tutte le conseguenze sull’integrità del territorio interessato e sui valori ambientali, storici ed archeologici che esso contiene.

“Federparchi Liguria, associandosi a quanto espresso da Regione Liguria, Ente Parco dell’Aveto e Comuni coinvolti valuta quindi negativamente i contenuti del decreto ministeriale ritenendo che in base alle considerazioni espresse non dovrebbe essere ammessa alcuna nuova attività di ricerca che, non essendo compiuta con esclusive finalità di studio da un istituto scientifico ma da un’azienda estrattiva, avrebbe come fine unico ed ultimo da parte della Società richiedente, l’estrazione di minerali – conlcude la nota stampa – Invitiamo pertanto il Ministro della Transizione Ecologica a riesaminare quanto decretato e revocare le autorizzazioni concesse e contemporaneamente chiediamo alla Regione Liguria di attivarsi ulteriormente ricorrendo tempestivamente in tutte le sedi giurisdizionali previste, per non essere emarginata da scelte, compiute altrove, che toccano così pesantemente il proprio territorio”.