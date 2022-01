Minacce ai tifosi dissidenti, intimidazioni ai giocatori ed estorsioni alla società: chiuse le indagini sugli ultrà del Genoa - Genova 24

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini che avevano portato all’arresto di tre capi ultrà del Genoa accusati di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e violenza privata e che vede indagati a vario titolo 17 appartenenti alla tisoferia rossoblù. In particolare secondo l’accusa i capi tifoseria Massimo Leopizzi, Artur Marashi e Fabrizio Fileni avrebbero estorto al Genoa dal 2010 al 2017 circa 327 mila euro.

In queste ore il sostituto procuratore Francesca Rombolà e il procuratore facente funzione Francesco Pinto hanno inviato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Ora gli indagati potranno farsi interrogare dai magistrati prima della richiesta di rinvio a giudizio. Nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla squadra mobile Leopizzi, Marashi e Fileni erano finiti in carcere nell’ottobre 2020 dopo che il tribunale del Riesame e poi la Cassazione avevano accolto la richiesta di misura cautelare da parte della Procura.

Secondo gli inquirenti il gruppo di tifosi avrebbe costretto con minaccia la società , nella persona dell’amministratore delegato Alessandro Zarbano, a versare i soldi attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti in favore della Sicurart di cui Leopizzi era socio occulto. Il gruppo e’ accusato inoltre di avere aggredito i giocatori e gli allenatori quando non vincevano le partite o non giocavano come volevano loro. Gli ultra’ secondo l’accusa avrebbero imposto la “pace del tifo” in cambio di denaro.

Tra gli episodi contestati le minacce e le intimidazioni agli altri tifosi rossoblù che non rispettavano le direttive di Leopizzi circa il comportamento da tenere dentro lo stadio quando ad esempio veniva deciso di non entrare per protesta oppure al contrario di contestare i giocatori, le minacce di bruciare il negozio al titolare sampdoriano di un panificio in via Odessa costringendolo il titolare a dare focaccia gratis e birre scontate a, le intestazioni fittizie di società e aziende a prestanome per evitare possibili sequestri da parte della magistratura nonché le lesioni ad alcuni poliziotti al termine della partita Genoa Crotone del 22 gennaio del 2017.

In particolare secondo la procura Leopizzi avrebbe creato “un clima intimidatorio di pressione costante nei confronti del presidente società Enrico Preziosi, della dirigenza e dei giocatori”. Il ruolo di Marashi sarebbe invece stato soprattutto quello di garantire attraverso la società Sicurart “in maniera fittizia la sicurezza dei giocatori e dei beni assicurando in cambio di denaro la quiete dei tifosi, le cui contestazioni vengono promosse dal socio occulto Massimo Leopizzi”.

Fileni invece avrebbe avuto il ruolo di “pianificare e individuare le azioni e le strategie della tifoseria provvedendo all’esecuzione di tutte le contestazioni alla squadra” agli ordini dello stesso Leopizzi. Marashi è anche accusato di aver emesso fatture “per operazioni in tutto o in parte inesistenti di fornitura di personale per allo scopo di evadere le tasse sulle sue società