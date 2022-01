Mignanego, ha il covid ma esce in macchina di notte: denunciato dai carabinieri - Genova 24

Genova. Una pattuglia dei carabinieri di Mignanego, la scorsa nottata, nel corso di un servizio perlustrativo notturno, ha ‘beccato’ un uomo fuori casa nonostante fosse sotto regime di quarantena perchè positivo al Covid 19.

L’uomo, un 30enne di Serra Riccò, è stato fermato a bordo della sua auto in giro per le strade della città in violazione al vincolo del previsto periodo di quarantena relativo alle persone affette dal virus.

I carabinieri hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria, per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al coronavirus.