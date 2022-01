"Mia madre morta sola e lui può farsi le foto?". La visita di Bucci al reparto Covid scatena la polemica - Genova 24

Genova. Voleva essere un messaggio di sostegno e vicinanza, ma rischia di trasformarsi in un boomerang mediatico, o per lo meno social. Stiamo parlando della visita del sindaco Marco Bucci nei reparti Covid del Galliera, le cui foto questa mattina sono andate a comporre un post sul suo profilo facebook personale.

La notizia della visita è stata ripresa anche da alcuni giornali, tra cui Genova24, e sono bastati pochi minuti per vedere le bacheche trasformarsi in una raccolta di stupore, rabbia e indignazione. Sì perchè nelle foto compare il primo cittadino, bardato con una tuta medica, con tanto di scritta ‘Marco Bucci’ sulla tuta bianca, far visita ai malati di Covid, quando in questi lunghi mesi di pandemia una delle peggiori pene è stata proprio quella dell’impossibilità dei parenti di andare a trovare il proprio caro, magari per l’ultima volta.

Sono tante, infatti, le persone che hanno perso parenti e amici, magari entrati in ospedale con le proprie gambe per poi uscirne in una cassa, senza avere la possibilità di salutare, vedere, stringere la mano (anche se tra mille strati di lattice) dei propri affetti. Tragedie nelle tragedie.

“Mia madre (negativa al covid) è morta sola come un cane, io la sua unica figlia mi sarei messa qualsiasi tuta, anche uno scafandro pur di essere stata lì con lei a tenerle la mano – commenta Maria sulla nostra pagina – È un dolore al cuore che mi porterò fino alla morte“.

“Credo che ai ricoverati avrebbe fatto molto più piacere la visita dei loro cari. Dimenticavo, loro non possono entrare”, scrive Gloria, “Se nella foto sotto quell’ abbigliamento vi é il sindaco è non solo di cattivo gusto. Non ha alcuna funzione medica e chi del personale sanitario ha diretto la visita dovrebbe rispondere visto che gli accessi ai letti dei degenti sono vietati ai diretti parenti“, aggiunge Tangrid.

I commenti negativi arrivano anche sul profilo dello stesso Bucci: “Mi faccia capire, i parenti non possono andare a trovare i propri cari, e ci potete andare voi con un équipe di giornalisti per fare propaganda al vaccino?” – Scrive Antonella – “Propaganda in corsia”, aggiunge Luigi”. Certo sulla pagina facebook del sindaco ci sono anche molti commenti di approvazione, ma l’onda della rete è carica di indignazione per una scelta d’immagine che non ha centrato l’obiettivo. Anzi.