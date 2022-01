Meteo: torna il freddo e il vento da Nord, temperature in forte calo da oggi pomeriggio - Genova 24

Liguria. È in arrivo aria Nord-atlantica più fresca che, passando dalla Valle del Rodano, permetterà l’approfondimento di una depressione sul Mar Ligure. Secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, oggi venti tesi da Sud al mattino, in rotazione a Nord e ulteriore rinforzo fino a burrasca dal pomeriggio, in particolare negli sbocchi vallivi del savonese e del genovese.

Questa mattina ancora molte nubi ovunque con deboli piovaschi, più probabili sul centro-levante della regione. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione con rovesci soprattutto tra genovese e Tigullio e relativi entroterra. Quota neve in calo dal pomeriggio fino a 700-800 metri su Valle Scrivia, Val Trebbia e Val d’Aveto.

La conseguenza dei venti sarà un mare molto mosso al mattino. Dal pomeriggio mosso sotto costa e molto mosso al largo o a tratti agitato.

Temperature in forte calo dal pomeriggio, tanto che le minime saranno superiori alle massime in alcuni casi. Sulla costa minime tra +9 e +12° C, nell’interno tra +3 e +9° C, massime tra +7 e +12° C sulla costa, tra +3 e +6° C nell’interno.

Domani persiste il vento teso da Nord. Nelle prime ore del mattino residua nuvolosità sull’estremo levante con deboli fenomeni annessi, nevosi sopra i 700 m. Altrove cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio splenderà il sole ovunque. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in calo soprattutto le minime.

Venerdì generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature in rialzo.