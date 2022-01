Meteo, tempo variabile con schiarite nel pomeriggio. Mercoledì nuova perturbazione in arrivo - Genova 24

Genova. Nuvolosità sul Mar Ligure potrebbe lambire la costa genovese e del levante al primo mattino; ampi spazi di sereno a seguire. In serata aumento della nuvolosità a ridosso del versante nord dell’Appennino.

Situazione: vasta area di alta pressione abbraccerà domani tutto il comparto Euro-Mediterraneo centro-occidentale, ma già a metà settimana tenderà a defilarsi più a ovest, lasciando l’Europa Centrale esposta ad un flusso di correnti artiche.

Venti: a regime di brezza, tenderanno a disporsi dal pomeriggio da nord sul ponente; attesi rinforzi in serata tra Capo Mele e Voltrese, nonché lungo le vallate retrostanti soggette.

Mari: poco mosso o quasi calmo, moto ondoso in aumento su settore ovest dal pomeriggio, fino a diventare molto mosso in serata al largo per onda da terra.

Temperature: in aumento le minime sulla fascia costiera, in calo le massime nell’interno, specie sui rilievi.

Costa: min +4/8°C, max 13/16°C

Interno: min -6/+4°C, max +7/11°C