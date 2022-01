Meteo, perturbazione in arrivo sulla Liguria: piogge e possibili nevicate in quota - Genova 24

Genova. Una veloce e debole perturbazione determina qualche pioggia sul settore centro-orientale della regione tra questa notte e le prime ore del mattino. Successivo miglioramento e calo termico nella giornata di venerdì.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 20 gennaio tra la notte e il primo mattino qualche pioggia o rovescio interesserà il settore centro-orientale della regione, ma in attenuazione già dalla tarda mattinata. Qualche nevicata nel gruppo Trebbia-Aveto sopra i 1000 metri. Tempo asciutto a ponente. Nel pomeriggio residui addensamenti sull’estremo levante ed aree interne, soleggiato altrove. Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale, in attenuazione fino a deboli variabili. Ventilazione debole altrove. Marie generalmente mosso. Temperature minime in aumento, stazionarie le massime: sulla costa minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra -1 e 5 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.

Venerdì 21 gennaio nubi sparse sui versanti padani centro-orientali senza fenomeni ed in attenuazione nel pomeriggio. Tempo soleggiato altrove. Venti moderati da nord-est a levante, forti da nord sul centro e il ponente. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in deciso calo.

Sabato 22 gennaio bel tempo, temperature minime in calo, massime in aumento, venti deboli tendenti a disporsi da sud nel pomeriggio, mare poco mosso.