Meteo, oggi nuvole e qualche pioggia sulla Liguria ma da domani torna il sole - Genova 24

Liguria. Una depressione sul sud Italia si scontra con l’anticiclone che continua a interessare il resto del Paese. Questo porta sulla Liguria una serie di correnti umide che comportano, come visto già domenica, cielo nuvoloso, per lo meno nella giornata di oggi, con una successiva rotazione dei flussi con tempo più secco e assolato. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 31 gennaio, molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. In mattinata possibile anche qualche locale piovasco, più probabile sul settore centrale. Nel pomeriggio si farà largo qualche apertura, con tempo in miglioramento e deciso rasserenamento serale. Venti da sud-est moderati, in serata rotazione dai quadranti settentrionali. Mare mosso. Temperature senza variazioni significative: saranno comprese sulla costa tra 5 e 15 gradi, nell’interno tra -3 e 13.

Domani, martedì 1 febbraio, Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali velature sui versanti marittimi. Nubi basse sui versanti padani al mattino. Venti da nord, moderati o tesi al mattino, poi in attenuazione. Mare poco mosso. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Per la giornata di mercoledì 2 febbraio Limet prevede il ritorno del sole su tutta la regione.