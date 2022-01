Meteo Liguria, il copione non cambia: tante nuvole ma niente pioggia (o quasi) - Genova 24

Genova. Alta pressione e stabilità sull’Italia. Tuttavia deboli correnti umide al suolo determinano annuvolamenti anche compatti sulla nostra regione, non associati a precipitazioni. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 27 gennaio. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione e per l’intera giornata. Non si escludono brevi pioviggini in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti. Schiarite su Alpi Liguri, Bormida occidentale e versanti padani orientali. Venti: Deboli o moderati in prevalenza da sud. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: Pressoché stazionarie. Costa: min +6/10°C, max 11/14°C

Interno: min +0/+6°C, max +7/10°C.

Venerdì 28 gennaio. Aria più secca da nord dissolverà la nuvolosità nelle aree interne e versanti padani, lungo le coste e sul mare ancora addensamenti locali specie a levante, ma alternati a schiarite. Venti: Moderati da nord nelle aree interne e sui crinali, deboli meridionali in costa. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime.

Sabato 29 gennaio. Ancora nubi basse, specie sul settore centro-occidentale, senza piogge. Schiarite su Alpi Liguri e versanti padani orientali. Ventilazione moderata da sud, mare mosso, temperature stazionarie.