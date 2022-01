Meteo, l'anticiclone e i venti da nord riportano il sereno sulla Liguria - Genova 24

Genova. Situazione meteo sempre caratterizzata da condizioni anticicloniche, con il ritorno di flussi settentrionali più secchi e quindi cielo in prevalenza sereno. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 17 gennaio, dopo le nuvole domenicali rapido ripristino di condizioni di cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Venti da nord moderati o tesi. Mare poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime. Saranno comprese sulla costa tra 5 e 15 gradi, nell’interno tra -6 e 13.

Domani, martedì 18 gennaio, cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio regionale. Venti ancora settentrionali fino a tesi. Temperature stazionarie.

Per mercoledì 19 gennaio è attesa una giornata con qualche nube in più ma sempre in un contesto stabile.