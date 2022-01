Meteo, in Liguria inizio settimana soleggiato ma attenzione al vento - Genova 24

Genova. Fresche e secche correnti settentrionali garantiscono un inizio di settimana soleggiato e stabile ma ventoso. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Nel corso della nottata il cielo è rimasto sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Genova centro è stata di +4,7°C.

La giornata sarà caratterizzata dal cielo in gran parte sereno con solamente il transito di innocue velature. Le temperature massime saranno stazionarie con punte fino a +14°C lungo le coste. Il protagonista sarà però il vento dai quadranti settentrionali con intensità tra moderato e teso. Localmente forte tra Genova e Savona. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Previsioni valide per: lunedì 10 gennaio 2022

Avvisi: Per venti tesi o localmente forti dai quadranti settentrionali.

Cielo e Fenomeni: Sereno su tutta la regione con al più il transito di qualche innocua velatura.

Venti: Settentrionali moderati o tesi. Localmente forti tra genovesato e savonese.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +4/+10°C, max +11/+14°C

Interno: min -7/+4°C, max +6/+11°C

Previsioni valide per: martedì 11 gennaio 2022

Avvisi: Ventilazione tesa o localmente forte settentrionale.

Cielo e Fenomeni: Stabile e sereno su tutta la regione.

Venti: Settentrionali tesi, localmente forti.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Senza variazioni significative.

Tendenza per: mercoledì 12 gennaio 2022

Avvisi: Vento settentrionale localmente forte.

Cielo e Fenomeni: Giornata soleggiata con tempo stabile con clima freddo e ventoso.