Meteo, cielo sereno con qualche velatura. Temperature ancora in calo - Genova 24

Genova. Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più velati, qualche nube in più intorno all’alba solo nelle zone interne del settore centrale.

Nel corso del pomeriggio ed in serata stratificazioni medio-alte tenderanno ad interessare l’intera regione, comunque senza conseguenze associate.

Venti: in mattinata fino a forti da nord tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli altrove. Dal pomeriggio moderati sul settore centrale, deboli sul resto della regione.

Mari: nella prima parte di giornata stirato sotto-costa e mosso al largo; poi localmente mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie od in leggera diminuzione.

Costa: min +5/+10°C, max +10/+13°C

Interno: min -8/+4°C, max +5/+9°C