Meteo: alta pressione sulla Liguria, attenzione al vento teso - Genova 24

Liguria. Un vasto campo di alta pressione sta gradualmente prendendo possesso dell’Europa e del Mediterraneo occidentale. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede giornate in prevalenza soleggiate e temperature sopra la media, soprattutto in montagna. In Liguria solo qualche transito di velature in serata.

Attenzione ai venti, che saranno tesi o forti da Nord con rinforzi oltre gli 80 km/h sui crinali esposti dell’Appennino di Levante e oltre i 55 km/h negli sbocchi vallivi del genovese e del savonese.

Mare di conseguenza stirato sotto-costa, mosso o a tratti molto mosso al largo.

Temperature comunque stazionarie sulla costa tra 6 e 10° C, nell’interno tra -4 e +3° C. Massime tra +13 e +17 sulla costa, nell’interno tra +8 e +12°C.

Domani venti ancora forti fino al mattino su Capo Mele e l’Ovest Ligure al largo. Cielo ancora in prevalenza sereno, mare stirato sotto-costa, mosso al largo. Temperature in aumento in collina e in montagna, stazionarie lungo la costa.

Venerdì ventilazione in calo e cielo ancora in prevalenza sereno.