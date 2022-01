Medici, infermieri e biologi: la Croce Rossa di Genova cerca personale. Bandi anche per i giovani - Genova 24

Genova. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova è alla ricerca di personale, sanitario e non, che a fianco dei volontari e dell’organizzazione, voglia mettersi in gioco in questo periodo di emergenza da Covid-19.

“Cerchiamo medici, infermieri e biologi – spiega Daniele Ontano, delegato vicario dell’area emergenza della croce rossa genovese – sia per attività ordinarie sia di emergenza. La ricerca è finalizzata a implementare l’archivio di professionisti disponibili da poter contattare in caso di urgenze”.

Si richiede infatti flessibilità e disponibilità a effettuare spostamenti sul territorio, a lavorare in orari notturni e nelle giornate festive e a rispondere con scarso preavviso ad una eventuale chiamata.

“Al momento la situazione emergenziale, dovuta alla pandemia da Covid-19, ci sta chiedendo un grande sforzo, ma stiamo riuscendo a gestirla. Tuttavia il contributo di nuove forze e figure è sempre necessario”, continua Ontano.

Ma non è tutto qui, perché al momento, sul sito della Croce Rossa, sezione genovese, sono aperti anche due bandi dedicati ai giovani: il Servizio civile universale e Garanzia giovani.

Per quanto riguarda il servizio civile, la Cri genovese ha infatti aderito al progetto “la CRI per l’assistenza di tutti in Liguria” del bando per la selezione di operatori volontari in Servizio Civile Universale. Sono disponibili 7 posti, ed è possibile partecipare solo se si hanno tra i 18 e i 28 anni.

Mentre il progetto “Garanzia Giovani” è legato al Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento occupazionale di giovani che non lavorano e non studiano.

Tra le principali attività ci sono l’assistenza alle persone e la protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e promozione culturale.

Tutte le informazioni dettagliate – complete di date, scadenze, requisiti, link utili – si possono trovare direttamente sul sito del comitato genovese della Croce rossa, nell’area dedicata al “lavora con noi”.