Medici di famiglia cercasi, Sampietro (Asl 3): "Entro fine gennaio in arrivo altri dieci professionisti" - Genova 24

Genova. Medico di medicina generale cercasi. Il pensionamento di quelli appartenenti alla generazione dei cosiddetti “baby boomer” non sta corrispondendo a una pari integrazione di nuove leve, per il momento, anche perché, se si tratta di sostituti appartenenti al triennio di formazione e non di titolari, il numero dei pazienti è, per legge, limitato a 600-650 anziché 1500.

Nel 2021, da gennaio a settembre, sono andati in pensione una decina di medici e in alcune zone non ci sono subentranti a sufficienza. A Genova, per esempio, sta succedendo a Sestri Ponente, mentre è cronica ormai la difficoltà nel convincere qualcuno ad aprire uno studio nell’entroterra, soprattutto nelle vallate di confine.

“Entro la fine di gennaio arriveranno a Genova altri dieci medici di medicina generale per coprire le zone dove c’è carenza di questa figura professionale” conferma a genova24.it Lorenzo Sampietro, direttore sociosanitario dell’Asl 3. Tuttavia rimediare non è così semplice: tutto quello che riguarda la medicina generale è normato da un accordo collettivo nazionale a cui le aziende sanitarie devono attenersi.

La distribuzione dei mmg viene definita sulla base di questo accordo e di queste regole. Il fabbisogno di medici viene calcolato in base ai residenti, secondo quanto riferisce Sampietro, in modo che siano almeno uno ogni 1000 residenti esclusi i minori da 0 a 14 anni. La maggior parte dei titolari ha 1500 assistiti, deve avere almeno uno studio principale e poi ha facoltà di aprire un secondo studio. La scelta, però non può essere stimolata dalla Asl in prima battuta. Inevitabile che il medico scelga la posizione più comoda e che gli garantisca il maggior numero di assistiti.

“Ogni anno, nei primi mesi, calcoliamo le zone carenti e ad aprile le assegneremo ai medici titolari, ma nel frattempo i vuoti vengono coperti con dei sostituti. Presumo che su Sestri Ponente ci saranno delle scelte, visto che il quartiere è attrattivo e popoloso. Nelle aree interne di frequente invece, visto non si raggiunge il massimale a causa della scarsa demografia e la remunerazione, pur compensata, si fa fatica a trovare qualcuno che faccia questa scelta, perché non viene ritenuta abbastanza appetibile dal professionista. Per questo cerchiamo di stimolare chi esercita in qualche centro dell’entroterra ad aprire un secondo studio nelle vallate”.

Il problema della mancanza di medici è nazionale e deriva dall’esiguità stessa degli abilitati alla professione di medico di medicina generale: il numero di laureati è contingentato, alla pari di chi accede al triennio di formazione, aumentato di recente, ma non ancora abbastanza per il turn over, a quanto pare. “Finché non concludono triennio non diventano titolari, possono essere solo sostituti e quindi con un numero di pazienti inferiore”, sottolinea Sampietro.

Oggi i medici di medicina generale in Asl 3 sono 487, una professione che con il Pnrr potrebbe essere rilanciata, con l’inserimento nei cosiddetti ospedali di comunità. “Non è un problema di oggi − puntualizza Sampietro − occorre una riflessione sul come riorganizzare la programmazione di laureati e specializzati e soprattutto rivedere qualche accordo alla luce della possibilità che offre la telemedicina, per esempio, senza dimenticare il ruolo importantissimo, fiduciario, che ha il medico di medicina generale nei confronti dei propri assistiti”.