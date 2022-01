Genova. Incidente questo pomeriggio in galleria in A12 nei pressi di Genova in un tratto con scambio di carreggiata.

Si tratta di un tamponamento tra 4 mezzi, che non avrebbe provocato feriti gravi. Sulla tratta, tuttavia, a causa dei cantieri, si sono formati 7 chilometri di coda in direzione Genova, da Nervi fino all’allacciamento con la A7.

Due i km di coda, in senso inverso, in direzione Rosignano.