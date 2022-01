Maxi pattuglione in centro storico: carabinieri arrestano tre persone nella notte - Genova 24

Genova. Maxi controllo del centro storico genovese da parte dei carabinieri la notte scorsa con lo scopo di far percepire più sicurezza ai residenti.. Circa 30 i carabinieri impegnati nelle zone che vanno da piazza Principe a piazza De Ferrari, da via San Lorenzo alla zona portuale, identificate circa 200 persone, controllati 50 veicoli ed una decina di locali pubblici.

Tre gli arresti: un 30enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per reati contro il patrimonio, un 65enne, per violazioni delle prescrizioni cui era sottoposto dall’Autorità Giudiziaria, per reati var, un 35enne, che nel mese di dicembre era evaso dal regime degli arresti domiciliari e che durante il controllo è fuggito e poi è stato bloccato e trovato con una dose di cocaina.

Sono stati anche denunciati due extracomunitari, uno perché trovato con alcuni grammi di hashish e l’altro perché è stato ritenuto l’autore di un furto in un negozio e perché al momento del controllo ha cercato di far credere di essere minorenne