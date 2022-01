Masone, biglietto di insulti davanti alla pasticceria Mosto: "Fate schifo, no vax di m..." - Genova 24

Masone. “Fate schifo no vax di m…, vergognatevi infami”. È la scritta comparsa su un foglio lasciato sul marciapiede davanti al bar pasticceria Mosto di Masone, in valle Stura, i cui proprietari sono noti in paese per le posizioni contrarie ai vaccini anti-Covid. Il biglietto sarebbe comparso la notte scorsa e ad avvisare la famiglia, che al momento è in ferie, sono stati questa mattina alcuni clienti di passaggio.

“Ovviamente sporgeremo denuncia – spiega Sergio, il figlio della titolare Maria Ursidio -. È la prima volta che succede, anche se qui tutti sanno come la pensiamo. Abbiamo chiesto di visionare le telecamere della zona per risalire al responsabile”.

Che i gestori della pasticceria Mosto fossero no-vax è un dettaglio che ha fatto ben presto a diffondersi tra la gente di Masone, paese di 3.677 anime a ridosso del passo del Turchino. Il clima, per la verità, era diventato teso già negli scorsi giorni quando altri commercianti avevano esposto cartelli con scritte come “Noi siamo tutti vaccinati”. Episodio che aveva provocato una spaccatura all’interno del Civ, visto che una parte dei negozianti la riteneva una posizione discriminatoria nei confronti di alcuni clienti.

“Noi abbiamo sempre seguito con buonsenso tutte le normative prescritte per questa emergenza, anche se non siamo d’accordo – ribadiscono i gestori -. Serviamo tutti con la mascherina e invitiamo i clienti a mettersela quando è necessario”. Per accedere agli esercizi di questo tipo (Mosto è anche un bar oltre che una pasticceria) è necessario esibire il super green pass che si ottiene tramite vaccino o guarigione dal Covid.

In verità non si tratta dell’unica pasticceria di Masone presa di mira per lo stesso motivo: negli scorsi giorni un’episodio simile sarebbe capitato alla Vigo, ugualmente nota per le posizioni “scettiche” dei titolari. E da quanto si apprende sarebbero già partite le prime denunce.