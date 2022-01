Mascherine e green pass, 1806 persone controllate in un giorno dalla polizia locale - Genova 24

Genova. Nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio, la polizia locale di Genova durante i normali controlli delle norme anti-Covid a bordo dei mezzi pubblici o di locali, ha fermato e controllato il green pass a 1806 persone, di cui 15 sono state sanzionate.

Inoltre sono state sanzionate anche 10 persone per non aver indossato affatto o correttamente la mascherina. Infine sono stati controllati anche 71 esercizi commerciali, di cui solo uno è risultato irregolare e per questo sanzionato.

I controlli degli agenti, sono proseguiti anche nei mercatini e mercati rionali del centro, in tutto 29 verifiche, da cui non è emersa alcuna multa.