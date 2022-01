Marco Giampaolo torna alla Sampdoria: voglia di riscatto ma il suo calcio ha bisogno di tempo - Genova 24

La Sampdoria riparte da Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese ricomincia dai blucerchiati. La voglia di riscatto del tecnico dopo i passi falsi con Milan e Torino coincide perfettamente con l’obiettivo della società di togliersi dalla zona pericolosa. Se questo aspetto, insieme al bel passato blucerchiato, non può che rassicurare i tifosi, sono molti anche coloro che nutrono qualche dubbio sulla scelta di un mister come Giampaolo a stagione in corso.

MOTIVAZIONI, RISCATTO E CONOSCENZA DELL’AMBIENTE

“Io sono abituato a soffrire calcisticamente parlando” (Marco Giampaolo sulla panchina del Milan)

Marco Giampaolo avrà grandissime motivazioni e ha dimostrato nella sua carriera di sapersi rialzare anche quando sembrava essere uscito dal giro. L’allenatore nato a Bellinzona ha avuto una carriera romanzesca. L’inizio ad Ascoli, da allenatore ombra perché senza patentino, sembrava da predestinato tanto che era arrivato anche il corteggiamento della Juve, che però virò bruscamente su Ferrara. A seguire, un tunnel fatto di esoneri (Cagliari, Catania, Cesena) e l’avventura a Brescia conclusasi a settembre quando l’allenatore aveva fatto perdere le sue tracce finendo anche sulle pagine di cronaca.

Dopo queste disavventure e delusioni, la ripartenza dal basso – tanto cara in campo – con la Cremonese in Serie C, il passaggio ad Empoli per proseguire il lavoro di Sarri e la maturità alla Samp: tre anni con tornei culminati nella parte sinistra della classifica. Il capitolo finale con il Milan, a coronare la risalita, si è invece chiuso male e anzitempo, anche in questo caso è stato esonero, come l’anno dopo con il Torino. Tornare “a testa alta” come piace a lui è insomma la missione, anche della Samp.

MAI SUBENTRATO, UN CALCIO COMPLESSO

“La squadra va destrutturata e ristrutturata, il percorso è lungo” (Marco Giampaolo sulla panchina del Torino)

Giampaolo è da molti estimatori considerato un maestro di calcio, qualità che gli è stata riconosciuta anche dal suo maestro Giovanni Galeone e da Massimiliano Allegri. I critici, invece, lo hanno spesso tacciato di essere un “talebano”, ovvero di essere un mister che insegue il suo credo tattico (spesso il 4-3-1-2) e le sue idee di gioco (propositivo, a zona, di possesso) anche forzando la mano sulle caratteristiche dei giocatori. Giampaolo non ha mai fatto mistero di avere bisogno di tempo per trasmettere i suoi concetti alle squadre. Alla Sampdoria ci era riuscito, ma non è sempre stato così in carriera. Nonostante conosca l’ambiente, adesso la situazione è completamente nuova: non c’è un ritiro precampionato, non ci sono stagioni precedenti alle spalle. C’è solo l’urgenza di fare punti e di farli presto.

Inoltre, Giampaolo non è mai subentrato a stagione in corso se si esclude il primo anno a Cagliari: ricevuto il benservito da Cellino, era stato richiamato dopo poche partite ed era riuscito a salvare i sardi. La situazione era abbastanza diversa da quella attuale visto che in questo caso sono passati quasi tre anni e tre gestioni dalla sua ultima panchina genovese: Di Francesco, Ranieri e D’Aversa.