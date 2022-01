Marassi, tre pedoni investiti da una macchina: bimba di 4 anni in codice rosso al Gaslini - Genova 24

Genova. Un brutto incidente è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 17 a Marassi, dove tre persone sono state investite da una macchina mentre attraversavano la strada tra via Fereggiano e corso Sardegna.

L’impatto è stato violento ma per fortuna non letale. I tre feriti sono stati medicati sul posto dal personale del 118 intervenuto immediatamente: si tratta di due ragazze di 25 anni, portate in codice rosso al San Martino e al Galliera, e di una bimba di 4 anni portata al Gaslini.

La bambina, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico in codice rosso, il più grave, vista la dinamica, ma non sarebbe in condizioni gravi. Sono in corso, però, tutti gli accertamenti del caso.

Ancora da capire la dinamica esatta dell’incidente: sul posto anche gli agenti della polizia locale che stanno facendo tutti i rilievi del caso per capire cause ed eventuali responsabilità