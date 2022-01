Manutenzione a Ponte Monumentale, mezza giornata senz'acqua per le vie del centro - Genova 24

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione sulla copertura di Ponte Monumentale interferenti con le tubazioni idriche, il giorno martedì 25 gennaio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 si potranno verificare dei disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

• Viale Quattro Novembre (dal civ. 3)

• Piazza Galeazzo Alessi

• Corso Andrea Podestà

• Via di Santa Chiara

• Piazza San Leonardo

• Salita san Leonardo

• Via Fieschi

• Via Innocenzo IV

• Via Rivoli

• Mura di Santa Chiara

• Via Alessandro Volta

• Via Milazzo

• Mura delle Cappuccine (dal civ. 9)

• Via Galeazzo Alessi

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai

lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente